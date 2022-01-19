У Чернівцях пес застряг на тиждень у пластиковій пляшці: чим обернулася історія

Як все сталося

Нещасна тварина застрягла головою в пластиковій пляшці. Через це пес не пив і не їв сім днів. Звіра помітили в приватному секторі міста і кинулися йому на допомогу.

Пес відчайдушно бігав і не розумів, як звільнитися, він не підпускав до себе людей. Небайдужі викликали зоозахисників, але тварина зникла. Волонтери більше тижня щодня прочісували всі вулиці й знайшли бідолаху.

З пластикової пастки його відразу врятували і відвезли до ветеринарів. Пес отримав стрес, але він пройде через кілька днів.

Потім тварину прищеплять і будуть шукати для нього господаря, щоб він знайшов теплий будинок і ласку.