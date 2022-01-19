В Черновцах пес застрял на неделю в пластиковой бутылке: чем обернулась история

Как все произошло

Несчастное животное застряло головой в пластиковой бутылке. Из-за этого пес не пил и не ел семь дней. Зверя заметили в частном секторе города и кинулись ему на помощь.

Пес отчаянно бегал и не понимал, как освободиться, он не подпускал к себе людей. Неравнодушные вызвали зоозащитников, но животное исчезло. Волонтеры больше недели ежедневно прочесывали все улицы и нашли беднягу.

Из пластиковой ловушки его сразу спасли и увезли к ветеринарам. Пес получил стресс, но он пройдет через несколько дней. Потом животное привьют и будут искать для него хозяина, чтобы он обрел теплый дом и ласку.