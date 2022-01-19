ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Черновцах пес застрял на неделю в пластиковой бутылке: чем обернулась история

Новина українською →
Черновцы, Среда 19 января 2022 11:35
В Черновцах пес застрял на неделю в пластиковой бутылке: чем обернулась история В Черновцах пес оказался в ловушке (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черновцах пес угодил в ловушку. Это оказалась большая пластиковая бутылка. Благодаря спасателям животное спасли.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как все произошло

Несчастное животное застряло головой в пластиковой бутылке. Из-за этого пес не пил и не ел семь дней. Зверя заметили в частном секторе города и кинулись ему на помощь.

Пес отчаянно бегал и не понимал, как освободиться, он не подпускал к себе людей. Неравнодушные вызвали зоозащитников, но животное исчезло. Волонтеры больше недели ежедневно прочесывали все улицы и нашли беднягу.

Из пластиковой ловушки его сразу спасли и увезли к ветеринарам. Пес получил стресс, но он пройдет через несколько дней. Потом животное привьют и будут искать для него хозяина, чтобы он обрел теплый дом и ласку.

Как мы сообщали ранее, во Львове "копы" спасли кошку, которая надышалась угарным газом.

Читайте РБК-Украина в Google News
собака
LITE
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи
Гормональный упадок: нутрициолог рассказала, почему опасно худеть на соках и смузи