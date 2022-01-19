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У Чернівцях пес застряг на тиждень у пластиковій пляшці: чим обернулася історія

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Чернівці, Середа 19 січня 2022 11:35
У Чернівцях пес застряг на тиждень у пластиковій пляшці: чим обернулася історія У Чернівцях пес опинився в пастці (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернівцях пес потрапив у пастку. Це виявилася велика пластикова пляшка. Завдяки рятувальникам тварину врятували.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як все сталося

Нещасна тварина застрягла головою в пластиковій пляшці. Через це пес не пив і не їв сім днів. Звіра помітили в приватному секторі міста і кинулися йому на допомогу.

Пес відчайдушно бігав і не розумів, як звільнитися, він не підпускав до себе людей. Небайдужі викликали зоозахисників, але тварина зникла. Волонтери більше тижня щодня прочісували всі вулиці й знайшли бідолаху.

З пластикової пастки його відразу врятували і відвезли до ветеринарів. Пес отримав стрес, але він пройде через кілька днів.

Потім тварину прищеплять і будуть шукати для нього господаря, щоб він знайшов теплий будинок і ласку.

Як ми повідомляли раніше, у Львові "копи" врятували кішку, яка надихалася чадним газом.

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