В Черновцах мужчина попытался себя сжечь: видео инцидента

Машина полиции (фото: РБК-Украина)

Мужчина попытался совершить акт самосожжения

В Черновцах местный житель попытался свести счеты с жизнью путем самосожжения. Причина действий мужчины – семейные проблемы. К счастью, сотрудники полиции вовремя помешали ему покончить с собой.

Инцидент произошел коло 16:00 на улице Кобзарской. Об этом сообщает патрульная полиция Черновицкой области на своей странице в Facebook.

Мужчина говорил, что покончит с жизнью. Он держал в руках пластиковую канистру с легковоспламеняющейся жидкостью красного цвета. Но полицейские быстро среагировали и скрутили отчаявшегося мужчину.

На место происшествия вызвали скорую помощь, которая забрала местного жителя на стационарное лечение.

Ще одне врятоване життя: патрульні завадили самогубству чоловіка ⠀ Вчора, близько 16-ї години, на спецлінію 102 надійшло... Опубліковано Патрульна поліція Чернівецької області Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

В Черновцах мужчина хотел себя сжечь (видео: facebook.com/patrolpolicecv)

Напомним, в Киеве умер ветеран АТО, поджегший себя на Майдане. 49-летний Николай Микитенко с позывным Ворон решился на такой шаг поскольку устал терпеть беззаконие в стране и плохое отношение к ветеранам АТО.

После самосожжения его забрали в больницу в очень тяжелом состоянии. Мужчина получил 98% ожогов тела. Врачи заявили, что он остался жив благодаря сильному сердцу.

Ранее мы писали о том, что под Тернополем мужчина поджег себя из-за пенсии, которую отказались начислять в центре занятости. Отказ аргументировали тем, что мужчине не хватало несколько месяцев до необходимого стажа.