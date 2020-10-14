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У Чернівцях чоловік спробував себе спалити: відео інциденту

Чернівці, Середа 14 жовтня 2020 18:40
У Чернівцях чоловік спробував себе спалити: відео інциденту
Машина поліції (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Чоловік спробував вчинити акт самоспалення

У Чернівцях місцевий житель спробував звести рахунки з життям шляхом самоспалення. Причина дій чоловіка – сімейні проблеми. На щастя, співробітники поліції вчасно завадили йому накласти на себе руки.

Інцидент стався близько 16:00 на вулиці Кобзарській. Про це повідомляє патрульна поліція Чернівецькій області на своїй сторінці в Facebook.

Чоловік казав, що покінчить з життям. Він тримав у руках пластикову каністру з легкозаймистою рідиною червоного кольору. Але поліцейські швидко зреагували і скрутили зневіреного чоловіка.

На місце події викликали швидку допомогу, яка забрала місцевого жителя на стаціонарне лікування.

Ще одне врятоване життя: патрульні завадили самогубству чоловіка ⠀ Вчора, близько 16-ї години, на спецлінію 102 надійшло...

Опубліковано Патрульна поліція Чернівецької області Понеділок, 12 жовтня 2020 р.

У Чернівцях чоловік хотів себе спалити (відео: facebook.com/patrolpolicecv)

Нагадаємо, в Києві помер ветеран АТО, який підпалив себе на Майдані. 49-річний Микола Микитенко з позивним Ворон зважився на такий крок, оскільки втомився терпіти беззаконня в країні і погане ставлення до ветеранів АТО.

Після самоспалення його забрали до лікарні в дуже важкому стані. Чоловік отримав 98% опіків тіла. Лікарі заявили, що він залишився живий завдяки сильному серцю.

Раніше ми писали про те, що під Тернополем чоловік підпалив себе через пенсію, яку відмовилися нараховувати в центрі зайнятості. Відмову аргументували тим, що чоловікові не вистачало кілька місяців до необхідного стажу роботи.

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