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В Черновцах "копы" жестко заломали пенсионера прямо на улице (видео)

Черновцы, Понедельник 13 июля 2020 10:59
В Черновцах "копы" жестко заломали пенсионера прямо на улице (видео)
Полицейские надели наручники на пенсионера (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черновцах полицейские грубо надели наручники на торговавшего пенсионера

В Черновцах на улице "копы" жестко повязали пенсионера, который торговал продуктами в неположенном месте. Стажи правопорядка подошли к пожилому мужчине и попросили его прекратить торговлю в несанкционированном месте. Судя по всему, пенсионер это сделать отказался и тогда полицейские начали силой надевать на него наручники.

Видео задержания мужчины попало в сеть и его опубликовали на странице в Facebook "Стопхам Буковина". Инцидент произошел на улице Комарова.

Но на этом история не закончилась. В один момент пенсионеру стало плохо и люди пытались вызвать ему скорую помощь.

В полиции прокомментировали инцидент и сообщили, что строгие меры к пенсионеру были применены из-за того, что он отказывался покинуть место совершения правонарушения, выражался нецензурной бранью и вел себя агрессивно. По этому поводу на него составлены админпротоколы.

В Черновцах "копы" надели наручники на пенсионера

Украинцы гневно отреагировали на инцидент и отметили, что пенсионер пытался выжить, торгуя на улице.

  • Превышение полномочий!!!
  • Позорище. Діда заламали, яка там ще робота залишилася - відібрати цукерку у дитини?
  • На передову таких, а потім на пару років закрити десь у шахті.
  • А у этих извергов-ментов родители есть? Пусть посмотрят каких выродков они воспитали!
  • Нет слов!

Как мы ранее писали, в Киеве пьяный "коп" устроил беспорядки на улицах.

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