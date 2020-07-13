У Чернівцях "копи" жорстко заламали пенсіонера прямо на вулиці (відео)

У Чернівцях поліцейські брутально наділи наручники на торгуючого пенсіонера
У Чернівцях на вулиці "копи" жорстко пов'язали пенсіонера, який торгував продуктами в недозволеному місці. Стажі правопорядку підійшли до немолодого чоловіка і попросили його припинити торгівлю в недозволеному місці. Судячи з усього, пенсіонер відмовився це зробити і тоді поліцейські почали силою надягати на нього наручники.
Відео затримання чоловіка потрапило в мережу і його опублікували на сторінці в Facebook "Стопхам Буковина". Інцидент стався на вулиці Комарова.
Але на цьому історія не закінчилася. В один момент пенсіонеру стало погано і люди намагалися викликати йому швидку допомогу.
В поліції прокоментували інцидент і повідомили, що суворі заходи до пенсіонера були застосовані через те, що він відмовлявся покинути місце скоєння правопорушення, лаявся нецензурними словами і вів себе агресивно. З цього приводу на нього складено адмінпротоколи.
В Чернівцях "копи" надягли наручники на пенсіонера
Українці гнівно відреагували на інцидент і зазначили, що пенсіонер намагався вижити, торгуючи на вулиці.
Як ми раніше писали, у Києві п'яний "коп" влаштував заворушення на вулицях.