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У Чернівцях "копи" жорстко заламали пенсіонера прямо на вулиці (відео)

Чернівці, Понеділок 13 липня 2020 10:59
У Чернівцях "копи" жорстко заламали пенсіонера прямо на вулиці (відео)
Поліцейські наділи наручники на пенсіонера (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чернівцях поліцейські брутально наділи наручники на торгуючого пенсіонера

У Чернівцях на вулиці "копи" жорстко пов'язали пенсіонера, який торгував продуктами в недозволеному місці. Стажі правопорядку підійшли до немолодого чоловіка і попросили його припинити торгівлю в недозволеному місці. Судячи з усього, пенсіонер відмовився це зробити і тоді поліцейські почали силою надягати на нього наручники.

Відео затримання чоловіка потрапило в мережу і його опублікували на сторінці в Facebook "Стопхам Буковина". Інцидент стався на вулиці Комарова.

Але на цьому історія не закінчилася. В один момент пенсіонеру стало погано і люди намагалися викликати йому швидку допомогу.

В поліції прокоментували інцидент і повідомили, що суворі заходи до пенсіонера були застосовані через те, що він відмовлявся покинути місце скоєння правопорушення, лаявся нецензурними словами і вів себе агресивно. З цього приводу на нього складено адмінпротоколи.

В Чернівцях "копи" надягли наручники на пенсіонера

Українці гнівно відреагували на інцидент і зазначили, що пенсіонер намагався вижити, торгуючи на вулиці.

  • Перевищення повноважень!!!
  • Позорище. Діда заламали, яка там ще робота залишилася - відібрати цукерку в дитини?
  • На передову таких, а потім на пару років закрити десь у шахті.
  • А у цих нелюдів-ментів батьки є? Нехай подивляться яких виродків вони виховали!
  • Немає слів!

Як ми раніше писали, у Києві п'яний "коп" влаштував заворушення на вулицях.

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