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В Черновцах "копы" помогли сбыться мечте умирающего ребенка: нельзя сдержать слез

Автор: Людмила Жукова

В Черновцах полицейские помогли осуществить мечту десятилетнего Саши Андрийчука, который бредит "копами" и увлекается всем связанным с полицией. Ребенок тяжело болен, у него рак мозга. Он медленно умирает и не ясно, сколько осталось еще жить малышу.

Об этом рассказали в сюжете издания "Шпальта".

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Врачи диагностировали Саше Андрийчуку медуллобластому.

"Парализована половина тела. Он дышит через трахиостому, ест через зонд. И с каждым днем ослабевает", - рассказала волонтер Марта Левченко.

Сейчас лечение мальчика остановлено, семья Саши получила отказ от нескольких медицинских учреждений.

"Нет смысла мучить ребенка больницами и химией. Сколько именно у мальчика времени, точно сказать не могут, но его мало", - с горечью сказала волонтер.

Недавно маленький Саша рассказал волонтерам о том, что мечтает стать полицейским. Вернее, он это написал, так как говорить уже не может.

Чтобы осуществить это желание, историю мальчика опубликовали в соцсети. На это сообщение откликнулись неравнодушные полицейские и даже пошили мальчику форму с жетоном. Для мальчика "копы" - это кумиры.

В Черновцах Сашу приняли в ряды полиции (фото: shpalta.media)

15 февраля около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей собрались у кризисного центра "Город добра", в котором Саша сейчас находится с мамой.

Копы с аплодисментами встретили мальчика, а потом торжественно приняли его в ряды патрульной полиции.

Полицейские помогли осуществить мечту ребенка (фото: shpalta.media)

Украинские волонтеры не хотят опускать руки и надеются, что найдется чудо-врач, который поможет сохранить жизнь ребенку, ведь он так борется за нее.

В Черновцах полиция помогла сбыться мечте больного ребенка

Как мы ранее писали, у трехлетнего мальчика врачи обнаружили злокачественную опухоль печени – гепатобластому. Его родители просят о помощи.

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