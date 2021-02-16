У Чернівцях "копи" допомогли здійснитися мрії вмираючої дитини: не можна стримати сліз

Лікарі діагностували Саші Андрійчуку медуллобластому.

"Паралізована половина тіла. Він дихає через трахіостому, їсть через зонд. І з кожним днем слабшає", - розповіла волонтер Марта Левченко.

Зараз лікування хлопчика зупинено, сім'я Саші отримала відмову від декількох медичних установ.

"Немає сенсу мучити дитину лікарнями й хімією. Скільки саме у хлопчика часу, точно сказати не можуть, але його мало", - з гіркотою сказала воллонтер.

Нещодавно маленький Сашко розповів волонтерам про те, що мріє стати поліцейським. Вірніше, він це написав, бо говорити вже не може.

Щоб здійснити це бажання, історію хлопчика опублікували в соцмережі. На це повідомлення відгукнулися небайдужі поліцейські й навіть пошили хлопчикові форму з жетоном. Для хлопчика "копи" - це кумири.

У Чернівцях Сашу прийняли в ряди поліції (фото: shpalta.media)

15 лютого близько 80 правоохоронців з Чернівецької та Івано-Франківської областей зібралися біля кризового центру "Місто добра", в якому Саша зараз перебуває з мамою.

Копи з оплесками зустріли хлопчика, а потім урочисто прийняли до лав патрульної поліції.

Поліцейські допомогли здійснити мрію дитини (фото: shpalta.media)

Українські волонтери не хочуть опускати руки й сподіваються, що знайдеться диво-лікар, який допоможе зберегти життя дитині, адже вона так бореться за нього.

У Чернівцях поліція допомогла здійснитися мрії хворої дитини