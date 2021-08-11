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В Украине в мороженом и сыре нашли яд: может убить человека

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Черновицкая область, Среда 11 августа 2021 19:45
В Украине в мороженом и сыре нашли яд: может убить человека Фото: под Черновцами в мороженом нашли яд (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Черновицкой области в пончиках, мороженом и мягком сыре обнаружили опасное ядовитое вещество.

Об этом сообщили в прессслужбе Госпродпотребслужбы в Черновицкой области.

Специалисты обнаружили, что в некоторых продуктах обнаружили этиленоксид — органическое химическое вещество, ядовитое для людей и животных. Признаки отравления: сильная головная боль, одышка, тошнота и рвота.

В частности, яд нашли в жвачке, которую добавляют в мороженое, а также пончиках, поставляемые в Украину из Франции. Также, опасную добавку нашли и в мягком сыре из Турции.

"Уважаемые операторы рынка, осуществляющие оборот пищевых продуктов и потребители. В случае выявления данной несоответствующей продукции в обращении просим немедленно сообщить Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области", — подчеркнули в Госпродпотребслужбы области.

Что известно об этиленоксиде

Етиленоксид имеет дезинфицирующие свойства, то есть, является сильным ядом для большинства известных микроорганизмов даже в газообразном виде, что используется для газовой стерилизации, например, одноразовых медицинских шприцов.

Также является медленно действующим сильным ядом для теплокровных животных и человека, проявляя канцерогенное, мутагенное, раздражающее и наркотическое действие.

Ранее мы сообщали, что в Киеве появилось опасное мороженое.

Также В Харькове обнаружили мороженое с опасным ядом.

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