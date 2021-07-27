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В Киеве появилось опасное мороженое: в составе есть яд

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Киев, Вторник 27 июля 2021 13:15
В Киеве появилось опасное мороженое: в составе есть яд В Киеве обнаружили опасное мороженое (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киевских супермаркетах появилось опасное мороженое с содержанием ядовитого вещества. Это продукт компании Маcromex SRL, Campia-Turzii, в котором содержится запрещенное вещество этиленоксид.

Как сообщили в Госпродпотребслужбе, опасное мороженое появилось в супермаркетах Metro Cash & Carry.

Согласно закону, всю партию этого продукта должны немедленно изъять из продажи и сообщить об этом в контролирующие органы.

Что это за мороженое

Этот продукт производят в Румынии и в состав входит этиленоксид – яд, который негативно действует на теплокровных животных и человека. Он имеет наркотическое, канцерогенное действие. Такая добавка была обнаружена в некоторых видах мороженого Mars.

Стоит отметить, что на упаковке производителем указана Франция, однако завозят его именно из Румынии. В составе этого продукта также был обнаружен стабилизатор, который также очень вреден для здоровья.

В Киеве появилось опасное мороженое: в составе есть яд

Такое мороженое может быть очень опасным

Что такое этиленоксид

Это химическое вещество, которое используется в медицине для дезинфекции инструментов. Для внутреннего использования оно очень опасно и может вызвать сильное отравление. Проявления такого отравления: сильная головная боль, одышка, тошнота и рвота.

Стоит отметить, что ранее это мороженое было обнаружено и в других городах Украины. Несколько дней назад специалисты предупредили о появлении опасного продукта в супермаркетах Харькова.

Также мы рассказывали о том, что врачи объяснили, почему мороженое с энергетиком очень опасно.

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