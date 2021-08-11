В Україні в морозиві і сирі знайшли отруту: може вбити людину

У Чернівецькій області в пампушках, морозиві та м'якому сирі виявили небезпечну отруйну речовину.

Про це повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Фахівці виявили, що в деяких продуктах виявили етиленоксид — органічну хімічну речовину, отруйну для людей і тварин. Ознаки отруєння: сильний головний біль, задишка, нудота і блювота.

Зокрема, отруту знайшли в жуйці, яку додають в морозиво, а також пампушках, що поставляються в Україну з Франції. Також, небезпечну добавку знайшли і в м'якому сирі з Туреччини.

"Шановні оператори ринку, що здійснюють обіг харчових продуктів та споживачі. У разі виявлення даної невідповідної продукції в обігу просимо негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області", — підкреслили в Держпродспоживслужби області.

Що відомо про етиленоксид

Етиленоксид має дезінфікуючі властивості, тобто, є сильною отрутою для більшості відомих мікроорганізмів навіть в газоподібному вигляді, що використовується для газової стерилізації, наприклад, одноразових медичних шприців.

Також є повільною діючою сильною отрутою для теплокровних тварин і людини, проявляючи канцерогенну, мутагенну, подразнюючу і наркотичну дію.