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В Україні в морозиві і сирі знайшли отруту: може вбити людину

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Чернівецька область, Середа 11 серпня 2021 19:45
В Україні в морозиві і сирі знайшли отруту: може вбити людину Фото: під Чернівцями в морозиві знайшли отруту (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернівецькій області в пампушках, морозиві та м'якому сирі виявили небезпечну отруйну речовину.

Про це повідомили в пресслужбі Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

Фахівці виявили, що в деяких продуктах виявили етиленоксид — органічну хімічну речовину, отруйну для людей і тварин. Ознаки отруєння: сильний головний біль, задишка, нудота і блювота.

Зокрема, отруту знайшли в жуйці, яку додають в морозиво, а також пампушках, що поставляються в Україну з Франції. Також, небезпечну добавку знайшли і в м'якому сирі з Туреччини.

"Шановні оператори ринку, що здійснюють обіг харчових продуктів та споживачі. У разі виявлення даної невідповідної продукції в обігу просимо негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області", — підкреслили в Держпродспоживслужби області.

Що відомо про етиленоксид

Етиленоксид має дезінфікуючі властивості, тобто, є сильною отрутою для більшості відомих мікроорганізмів навіть в газоподібному вигляді, що використовується для газової стерилізації, наприклад, одноразових медичних шприців.

Також є повільною діючою сильною отрутою для теплокровних тварин і людини, проявляючи канцерогенну, мутагенну, подразнюючу і наркотичну дію.

Раніше ми повідомляли, що у Києві з'явилося небезпечне морозиво.

Також у Харкові виявили морозиво з небезпечною отрутою.

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