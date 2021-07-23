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В Харькове обнаружили мороженое с опасным ядом: где его продают

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Харьков, Пятница 23 июля 2021 21:43
В Харькове обнаружили мороженое с опасным ядом: где его продают Фото: в Харькове в мороженом обнаружили яд
Автор: Тетяна Самарук

В одном из супермаркетов города Харькова продают мороженое, в котором обнаружили этиленоксид. Это опасный яд, которую используют для стерилизации медицинских инструментов.

Об этом сообщили в Держпродспоживслужби Харьковской области.

Как рассказали специалисты, в мороженом Mars Wrigley Confectionery, производителем которого является Франция, однако в Украине его завезено из Румынии, обнаружили этиленоксид. В частности, его добавили в добавку-стабилизатор.

В Держпродспоживслужби призвали продавцов немедленно изъять мороженое с продажи.

Кроме того, они предупреждают операторов рынка, которые используют в производстве такой продукции, о необходимости изъять такое мороженое из обращения на срок не более двух дней.

Что такое етиленоксид

Его используют для дезинфекции медицинских инструментов. Это вещество является опасным для человека.

Также это токсичное вещество. Может вызвать отравление, а именно головная боль, одышка, тошнота и рвота. Порог восприятия человеком запаха оксиран - 1,26 мг / л.

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