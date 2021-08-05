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В Черном море начались военные учения с участием Украины и НАТО

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Киев, Четверг 05 августа 2021 14:52
В Черном море начались военные учения с участием Украины и НАТО Фото: в Украине начались учения Dive-2021 (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Черном море началась активная фаза многонациональных учений по разминированию под названием Dive-2021. В них участвуют ВМС еще пяти стран: Азербайджана, Грузии, Румынии, Болгарии и США.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны.

Учения проходят в Черном море. Помимо Украины в них участвуют члены Североатлантический альянса - США, Болгария, Румыния. Также в учениях задействованы военные Грузии и Азербайджана.

Во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.

Фото: в Украине начались учения Dive-2021 (facebook.com/navy.mil.gov.ua)

Военнослужащие проведут парные водолазные спуски на глубину более 30 метров, отрепетируют оказание первой медицинской помощи в случае обнаружения кислородной болезни, а также проведут тренировочные операции подводного разминирования.

Напомним, в России заявили о превращении Черного моря в зону опасного противостояния.

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