В Черногории усилили карантин: что делать украинским туристам

Черногория снова усиливает карантин (Коллаж РБК-Украина)

В Черногории снова усиливают карантин и закрывают рестораны

Черногория, которая попала в список стран для отдыха у украинцев, снова решили усилить карантин. Это связано с тем, что в стране зафиксировали новые вспышки заболеваемости коронавирусом.

Власти Черногории ранее заявляли о том, что в стране эпидемия COVID-19 пошла на спад. Курорты были готовы принимать туристов из других стран, все ограничения были сняты. Однако 7 июля было принято решение об усилении карантина. Пока все ограничения продлили на неделю, пишет "Балканский оглядач".

Что будет запрещено:

Работа государственных и частных детских садов.

Кафе и рестораны ограничат свою работу до полуночи. В Северном регионе – полностью остановили работу на неделю.

Бизнес и государственные органы переходят на дистанционную работу.

В некоторых регионах – строгий запрет для групп более двух людей в общественных местах, кроме лиц, которые проживают вместе или выполняют совместную работу.

Запрет на перемещения автомобилями более двух людей.

Собираться большими компаниями у друзей или родственников.

Богослужения с верующими.

В общественных местах обязательное использование защитных масок. Для лиц, которые прибыли в страну со стороны Сербии, ввели обязательный карантин под наблюдением. Их будут отправлять на обсервацию в специальные места, которые выделит государство.

Самая сложная ситуация с COVID-19 сейчас обстоит в Северном регионе страны – муниципалитетах Плевля, Бело Поле, Беране, Петниця, Андриевица, Рожае, Плав и Гусинье.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МИД Украины назвали полный список стран, которые можно посещать украинцам.

А также мы рассказывали о том, как украинцам перед путешествием проверить возможность пересечения границы и транзитные коридоры.