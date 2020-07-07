У Чорногорії посилили карантин: що робити українським туристам

Чорногорія знову посилює карантин (Колаж РБК-Україна)

У Чорногорії знову посилюють карантин і закривають ресторани

Чорногорія, яка потрапила в список країн для відпочинку в українців, знову вирішили посилити карантин. Це пов'язано з тим, що в країні зафіксували нові спалахи захворюваності на коронавірус.

Влада Чорногорії раніше заявляли про те, що в країні епідемія COVID-19 пішла на спад. Курорти були готові приймати туристів з інших країн, всі обмеження були зняті. Однак 7 липня було прийнято рішення про посилення карантину. Поки всі обмеження продовжили на тиждень, пише "Балканський оглядач".

Що буде заборонено:

Робота державних і приватних дитячих садків.

Кафе і ресторани обмежать свою роботу до півночі. У Північному регіоні – повністю зупинили роботу на тиждень.

Бізнес і державні органи переходять на дистанційну роботу.

В деяких регіонах – сувора заборона для груп понад двоє людей у громадських місцях, крім осіб, які проживають разом або виконують спільну роботу.

Заборона на переміщення автомобілями понад двоє людей.

Збиратися великими компаніями у друзів або родичів.

Богослужіння з вірянами.

В громадських місцях обов'язкове використання захисних масок. Для осіб, які прибули до країни з боку Сербії, запровадили обов'язковий карантин під наглядом. Їх будуть відправляти на обсервацію в спеціальні місця, які виділить держава.

Найскладніша ситуація з COVID-19 зараз в Північному регіоні країни – муніципалітетах Плєвля, Біло Поле, Беране, Петниця, Андриєвицґ, Рожає, Плав і Гусіньє.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МЗС України назвали повний список країн, які можна відвідувати українцям.

А також ми розповідали про те, як українцям перед подорожжю перевірити можливість перетину кордону і транзитні коридори.