Путешествия за границу: как проверить, можно ли украинцам посещать страну

Как украинцам проверить возможность въезда или транзита в другую страну (Фото: facebook.com/airportkiev)
Украинцам рассказали, как проверить возможность въезда или транзита в других странах перед путешествием
Пандемия коронавируса привела к тому, что большинство стран ушли на карантин и закрыли свои границы для туристов. Однако после начала сезона отпусков, часть стран, которые уже успешно справились с инфекцией, начали впускать отдыхающих. Для украинцев большинство стран остаются закрытыми и решение собираются пересмотреть после 14 июля.
С 1 июля страны ЕС начали открывать границы и составили списки "зеленых" и "красных" зон, откуда туристов будут принимать или не принимать. Украина пока не попала в список стран, откуда будут готовы принимать туристов, пишет "Слово и Дело".
На данный момент в страны ЕС могут въехать граждане Украины, которые:
- путешествуют с целью обучения
- моряки, которые едут по месту работы, на корабль
- граждане, которые едут через страны ЕС транзитом (в каждой стране есть свои правила)
- работники высокого уровня квалификации, которые нужны с экономической точки зрения страны и их работа не может быть выполнена удаленно или перенесена
- члены семей граждан ЕС
- граждане, у которых есть вид на жительство в странах ЕС или аналогичный документ
- сезонные работники, при подтверждении от работодателя
- работники дипломатических учреждений
Куда украинцев начали пускать
Граждане Украины могут совершать туристические поездки в Турцию, Египет, Албанию, Хорватию и Черногорию. В большинстве стран от украинских туристов требуют медицинскую страховку, в Черногории – тест нужно сдать за 72 часа до прилета. Такой же тест будут требовать и по прилету в Египет. В Хорватии нужна будет страховка и бронь на жилье. Для поездки в Албанию нужна будет обязательная медицинская страховка. В остальные страны украинцев пока не пускают, либо впускают, но с обязательным 14-дневным карантином.
Транзит через страны ЕС
Транзитные передвижения действуют во многих странах ЕС, но тут тоже есть нюансы. Например, в Италии пассажиры авиарейсов не имеют права покидать терминал аэропорта и должны иметь билеты на следующий рейс. Венгрия также разрешила транзитные коридоры. Для того чтобы украинцам было легче распланировать свой маршрут, в МИД создали интерактивную карту. На ней можно посмотреть, какие страны полностью закрыты для посещений гражданами Украины, где могут пустить, но с ограничениями, а также, где можно пересечь страну транзитом.
В МИД Украины посоветовали путешественникам, которые собрались за границу:
- Связаться с авиакомпанией и туроператором, у которого забронирована поездка и уточнить актуальное состояние карантинных ограничений в той стране, куда отправляетесь. Также нужно проверить статус бронирования поездки.
- Связаться с дипломатическим учреждением той страны, куда запланирована поездка и уточнить у официальных органов полную и актуальную информацию о карантинных ограничениях.
- Изучить условия страхового полиса. Он должен покрывать потери, которые могут возникнуть в результате чрезвычайной ситуации, в случае заражения коронавирусом.
- Сделать обязательно перестраховку на случай чрезвычайной ситуации (отмена рейса, необходимость приобретения других билетов, вынужденное пребывание в чужой стране на больший срок, чем было запланировано). Стоит взять с собой наличные деньги и платежные карты.
- Все необходимые медицинские препараты, которые могут понадобиться, нужно взять с запасом, с учетом того, что придется провести в чужой стране больше запланированного времени.
- При прибытии за границу, нужно обратится в диппредставительство Украины предоставить информацию о своем местонахождении и контактные данные. Консулы могут помочь только тем, кто заявил о своем пребывании в другой стране.
- Зарегистрироваться на веб-ресурсе "Друг". Она даст информацию консулам в цифровой базе.
- Записать все нужные телефоны и адреса дипломатических учреждений Украины в других странах.
Напомним, ранее мы писали о том, что для украинцев начали открывать границы на курортах других стран и рассказывали, куда уже можно поехать.
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Автор: Анна Шиканова