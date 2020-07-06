Путешествия за границу: как проверить, можно ли украинцам посещать страну

Как украинцам проверить возможность въезда или транзита в другую страну (Фото: facebook.com/airportkiev)

Украинцам рассказали, как проверить возможность въезда или транзита в других странах перед путешествием

Пандемия коронавируса привела к тому, что большинство стран ушли на карантин и закрыли свои границы для туристов. Однако после начала сезона отпусков, часть стран, которые уже успешно справились с инфекцией, начали впускать отдыхающих. Для украинцев большинство стран остаются закрытыми и решение собираются пересмотреть после 14 июля.

С 1 июля страны ЕС начали открывать границы и составили списки "зеленых" и "красных" зон, откуда туристов будут принимать или не принимать. Украина пока не попала в список стран, откуда будут готовы принимать туристов, пишет "Слово и Дело".

На данный момент в страны ЕС могут въехать граждане Украины, которые:

путешествуют с целью обучения

моряки, которые едут по месту работы, на корабль

граждане, которые едут через страны ЕС транзитом (в каждой стране есть свои правила)

работники высокого уровня квалификации, которые нужны с экономической точки зрения страны и их работа не может быть выполнена удаленно или перенесена

члены семей граждан ЕС

граждане, у которых есть вид на жительство в странах ЕС или аналогичный документ

сезонные работники, при подтверждении от работодателя

работники дипломатических учреждений

Куда украинцев начали пускать

Граждане Украины могут совершать туристические поездки в Турцию, Египет, Албанию, Хорватию и Черногорию. В большинстве стран от украинских туристов требуют медицинскую страховку, в Черногории – тест нужно сдать за 72 часа до прилета. Такой же тест будут требовать и по прилету в Египет. В Хорватии нужна будет страховка и бронь на жилье. Для поездки в Албанию нужна будет обязательная медицинская страховка. В остальные страны украинцев пока не пускают, либо впускают, но с обязательным 14-дневным карантином.

Транзит через страны ЕС

Транзитные передвижения действуют во многих странах ЕС, но тут тоже есть нюансы. Например, в Италии пассажиры авиарейсов не имеют права покидать терминал аэропорта и должны иметь билеты на следующий рейс. Венгрия также разрешила транзитные коридоры. Для того чтобы украинцам было легче распланировать свой маршрут, в МИД создали интерактивную карту. На ней можно посмотреть, какие страны полностью закрыты для посещений гражданами Украины, где могут пустить, но с ограничениями, а также, где можно пересечь страну транзитом.

В МИД Украины посоветовали путешественникам, которые собрались за границу:

Связаться с авиакомпанией и туроператором, у которого забронирована поездка и уточнить актуальное состояние карантинных ограничений в той стране, куда отправляетесь. Также нужно проверить статус бронирования поездки.

Связаться с дипломатическим учреждением той страны, куда запланирована поездка и уточнить у официальных органов полную и актуальную информацию о карантинных ограничениях.

Изучить условия страхового полиса. Он должен покрывать потери, которые могут возникнуть в результате чрезвычайной ситуации, в случае заражения коронавирусом.

Сделать обязательно перестраховку на случай чрезвычайной ситуации (отмена рейса, необходимость приобретения других билетов, вынужденное пребывание в чужой стране на больший срок, чем было запланировано). Стоит взять с собой наличные деньги и платежные карты.

Все необходимые медицинские препараты, которые могут понадобиться, нужно взять с запасом, с учетом того, что придется провести в чужой стране больше запланированного времени.

При прибытии за границу, нужно обратится в диппредставительство Украины предоставить информацию о своем местонахождении и контактные данные. Консулы могут помочь только тем, кто заявил о своем пребывании в другой стране.

Зарегистрироваться на веб-ресурсе "Друг". Она даст информацию консулам в цифровой базе.

Записать все нужные телефоны и адреса дипломатических учреждений Украины в других странах.

Напомним, ранее мы писали о том, что для украинцев начали открывать границы на курортах других стран и рассказывали, куда уже можно поехать.

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Автор: Анна Шиканова