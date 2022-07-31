В Черногории киевлян грубо выгнали из пляжного клуба из-за флага Украины: хамство попало на видео

В Черногории в одном из пляжных клубов администрация и служба охраны грубо вытолкала отдыхающих - семью с детьми из Киева, у которых с собой был флаг Украины. Причиной стала жалоба владельцу клуба от россиян, которым не хотелось видеть наш государственный стяг.
Об этом 31 июля передает Telegram-канал "Реальный Киев".
Жители украинской столицы сняли инцидент на видео, после чего кадры попали в сеть.
Как рассказал украинец, он с семьей находился на территории пляжного клуба, и, отдыхая, они повесили на шезлонг флаг.
Среди посетителей оказались и россияне, которым сине-желтое знамя видеть не хотелось, и они потребовали от владельцев клуба разрешить ситуацию, чтобы флаг Украины их не раздражал.
"Как только россияне пожаловались, что им не нравится видеть украинский флаг - хозяин сразу побежал выгонять нас оттуда и сказал, что не хочет видеть здесь украинцев, при этом толкая моих мать и отца", - описал произошедшее киевлянин.
На кадрах видно, что несколько сотрудников черногорского пляжного клуба, применяя силу, выгоняют украинских посетителей.
Фото: скриншот с видео
Один из них пытается отобрать знамя, которое на плечи накинул парень, толкает в спину девочку с еще одним сине-желтым полотнищем, а также заставляют женщину с мужчиной покинуть пляж.
На выходе возле лестничных ступеней вспыхнул еще один спор с толкотней. Требования киевлян прекратить хамское поведение и предупреждения о вызове полиции работников клуба не останавливало.
Фото: скриншот с видео
Добавим, что название этого пляжного клуба остается "за кадром".
Видео: работники черногорского пляжного клуба грубо выгнали киевлян с флагом Украины, из-за жалобы россиянин
Напомним, ранее в сети появилось видео с реакцией неадекватной женщины, сторонницы российской агрессии на сине-желтые цвета в одежде украинки в одной из стран ЕС.
Также мы писали, что недавно в Риге россиянка набросилась на местную жительницу с матерными ругательствами, потому что латвийка не понимает русский язык.