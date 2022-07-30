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В Риге россиянка набросилась на местную жительницу и обозвала "тварью" (видео)

Новина українською →
Рига, Суббота 30 июля 2022 11:21
В Риге россиянка набросилась на местную жительницу и обозвала "тварью" (видео) Фото: Как россиянка показала себя в Риге (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Россияне продолжают позориться не только у себя на родине, но и во всем мире. Так, еще одну неоднозначную особь заметили в Риге. Она набросилась на местную жительницу с матерными словами.

Об этом сообщается в Telegram-каналах.

Традиционные русские ценности во всей красе

Так, на опубликованном в сети видео показана россиянка, которая пристала на улице Риги к местной жительнице. Она недоумевает почему та, не понимает русский язык. Гражданка РФ не скупится на матерные слова и обзывает женщину "тварью".

Как оказалось причиной нападения стало то, что гражданка Литвы отказалась говорить на русском с женщиной-неадекватом.

Кстати, россиянка обозвала местную жительницу нацисткой и сорвала с нее цепочку.

Смотрите на видео, как все происходило.

Напомним, что россияне массово ринулись в Польшу в поисках лучшей жизни.

Также читайте, как в Польше водитель высадил наглую россиянку из авто.

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