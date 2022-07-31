У Чорногорії киян грубо вигнали з пляжного клубу через прапор України: хамство потрапило на відео

Жителі української столиці зняли інцидент на відео, після чого кадри потрапили в мережу.

Як розповів українець, він з родиною перебував на території пляжного клубу, і, відпочиваючи, вони повісили на шезлонг прапор.

Серед відвідувачів виявилися і росіяни, яким синьо-жовтий прапор бачити не хотілося, і вони стали вимагати від власників клубу вирішити ситуацію, щоб прапор України їх не дратував.

"Щойно росіяни поскаржилися, що їм не подобається бачити український прапор - хазяїн відразу побіг виганяти нас звідти та сказав, що не хоче бачити тут українців, при цьому штовхаючи моїх матір і батька", - описав подію киянин.

На кадрах видно, що кілька співробітників чорногорського пляжного клубу, застосовуючи силу, виганяють українських відвідувачів.

Фото: скріншот з відео

Один з них намагається відібрати прапор, який на плечі накинув хлопець, штовхає в спину дівчинку з ще одним синьо-жовтим полотнищем, а також змушують жінку з чоловіком покинути пляж.

На виході біля сходових ступенів спалахнула ще одна суперечка зі штовханиною. Вимоги киян припинити хамську поведінку та попередження про виклик поліції працівників клубу не зупиняло.

Фото: скріншот з відео

Додамо, що назва цього пляжного клубу залишається "за кадром".

Відео: працівники чорногорського пляжного клубу грубо вигнали киян з прапором України, через скаргу росіянин