В Чернобыльскую зону, где тушат пожар, перевезли радиоактивные отходы для захоронения (фото)

В Чернобыльскую зону отчуждения, где до сих пор подразделения ГСЧС помогают тушить лесные пожары, привезли радиоактивные отходы из Кировоградской области для захоронения в хранилище на ПЗРО "Буряковка".

Как рассказали спасатели 30 апреля, сейчас в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожары локализованы, проводятся работы по тушению отдельных очагов тления торфяников.

На месте работают 207 человек и 64 единиц техники. В пресс-службе ГСЧС отметили, что радиационный фон в пределах естественных фоновых значений.

Стало известно, что в Зону отчуждения уже доставили "исторические" отходы из объекта "Цибулево" под Кропивницким. Основную часть привезли в контейнерах и разместили на специальной площадке на территории пункта захоронения радиоактивных отходов "Буряковка".

Низкоактивные радиоактивные отходы передали на захоронение в хранилище траншейного типа туда же.

В Чернобыльскую зону отчуждения перевезли радиоактивные отходы из Кировоградской области (Фото: dazv.gov.ua)

По словам главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника, мероприятия проводились в рамках проекта Трастового фонда НАТО "Ликвидация могильника радиоактивных отходов на территории военной части Министерства Обороны Украины, г. Цибулево Кировоградской области".

Это стало уже вторым проектом по перезахоронению "исторических" радиоактивных отходов в Украине, передали в пресс-службе Госагентства.

Сейчас на объекте "Цибулево" начнут заключительную стадию проекта - восстановление участка до его первоначального состояния.

Ранее в ГСЧС рассказали, что спасатели в Зоне отчуждения 28 апреля смогли локализовать очаги пожара вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

Пожары в Чернобыльской зоне (Фото: dsns.gov.ua)

"Буряковка" в Чернобыльской зоне отчуждения фактически является кладбищем радиоактивной техники, которая принимала участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Как сообщалось, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля - огнем было уничтожено 35 тысяч гектаров леса, и пламя могло добраться до хранилища ядерных отходов и энергоблоков ЧАЭС. Специалист по моделированию распространения радионуклидов в окружающей среде рассказывал, какие последствия ждут украинцев после масштабного пожара.