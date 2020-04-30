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В Чернобыльскую зону, где тушат пожар, перевезли радиоактивные отходы для захоронения (фото)

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 22:37
В Чернобыльскую зону, где тушат пожар, перевезли радиоактивные отходы для захоронения (фото)
Пожар в Чернобыльской зоне (коллаж РБК-Украина)

Радиоотходы из военного молильника "Цибулево" под Кропивницким достивили на объект "Буряковка" в Зоне отчуждения

В Чернобыльскую зону отчуждения, где до сих пор подразделения ГСЧС помогают тушить лесные пожары, привезли радиоактивные отходы из Кировоградской области для захоронения в хранилище на ПЗРО "Буряковка".

Как рассказали спасатели 30 апреля, сейчас в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения пожары локализованы, проводятся работы по тушению отдельных очагов тления торфяников.

На месте работают 207 человек и 64 единиц техники. В пресс-службе ГСЧС отметили, что радиационный фон в пределах естественных фоновых значений.

Стало известно, что в Зону отчуждения уже доставили "исторические" отходы из объекта "Цибулево" под Кропивницким. Основную часть привезли в контейнерах и разместили на специальной площадке на территории пункта захоронения радиоактивных отходов "Буряковка".

Низкоактивные радиоактивные отходы передали на захоронение в хранилище траншейного типа туда же.

В Чернобыльскую зону, где тушат пожар, перевезли радиоактивные отходы для захоронения (фото)В Чернобыльскую зону, где тушат пожар, перевезли радиоактивные отходы для захоронения (фото)В Чернобыльскую зону, где тушат пожар, перевезли радиоактивные отходы для захоронения (фото)

В Чернобыльскую зону отчуждения перевезли радиоактивные отходы из Кировоградской области (Фото: dazv.gov.ua)

По словам главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергея Калашника, мероприятия проводились в рамках проекта Трастового фонда НАТО "Ликвидация могильника радиоактивных отходов на территории военной части Министерства Обороны Украины, г. Цибулево Кировоградской области".

Это стало уже вторым проектом по перезахоронению "исторических" радиоактивных отходов в Украине, передали в пресс-службе Госагентства.

Сейчас на объекте "Цибулево" начнут заключительную стадию проекта - восстановление участка до его первоначального состояния.

Ранее в ГСЧС рассказали, что спасатели в Зоне отчуждения 28 апреля смогли локализовать очаги пожара вблизи сел Кривая Гора и Рудьки - Буряковка.

В Чернобыльскую зону, где тушат пожар, перевезли радиоактивные отходы для захоронения (фото)

Пожары в Чернобыльской зоне (Фото: dsns.gov.ua)

"Буряковка" в Чернобыльской зоне отчуждения фактически является кладбищем радиоактивной техники, которая принимала участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Как сообщалось, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля - огнем было уничтожено 35 тысяч гектаров леса, и пламя могло добраться до хранилища ядерных отходов и энергоблоков ЧАЭС. Специалист по моделированию распространения радионуклидов в окружающей среде рассказывал, какие последствия ждут украинцев после масштабного пожара.

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