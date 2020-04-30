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У Чорнобильську зону, де гасять пожежу, перевезли радіоактивні відходи для захоронення (фото)

STYLERЖиття    30.04.2020 - 22:37
У Чорнобильську зону, де гасять пожежу, перевезли радіоактивні відходи для захоронення (фото)
Пожежа в Чорнобильській зоні (колаж РБК-Україна)

Радіовідходи з військового молильника "Цибулеве" під Кропивницьким достивили на об'єкт "Буряківка" у Зоні відчуження

У Чорнобильську зону відчуження, де досі підрозділи ДСНС допомагають гасити лісові пожежі, привезли радіоактивні відходи з Кіровоградської області для захоронення у сховищі на ПЗРВ "Буряківка".

Як розповіли рятувальники 30 квітня, зараз у Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення пожежі локалізовані, проводяться роботи з гасіння окремих осередків тління торфовищ.

На місці працюють 207 людей та 64 одиниць техніки. У прес-службі ДСНС зазначили, що радіаційний фон в межах природних фонових значень.

Стало відомо, що в Зону відчуження вже доставили "історичні" відходи з об'єкта "Цибулеве" під Кропивницьким. Основну частину привезли в контейнерах і розмістили на спеціальному майданчику на території пункту захоронення радіоактивних відходів "Буряківка".

Низькоактивні радіоактивні відходи передали на захоронення у сховищі траншейного типу туди ж.

У Чорнобильську зону, де гасять пожежу, перевезли радіоактивні відходи для захоронення (фото)У Чорнобильську зону, де гасять пожежу, перевезли радіоактивні відходи для захоронення (фото)У Чорнобильську зону, де гасять пожежу, перевезли радіоактивні відходи для захоронення (фото)

У Чорнобильську зону відчуження перевезли радіоактивні відходи з Кіровоградської області (Фото: dazv.gov.ua)

За словами голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергія Калашника, заходи проводилися в рамках проекту Трастового фонду НАТО "Ліквідація могильника радіоактивних відходів на території військової частини Міністерства Оборони України, м. Цибулеве Кіровоградської області".

Це стало вже другим проектом з перепоховання "історичних" радіоактивних відходів в Україні, передали у прес-службі Держагентства.

Зараз на об'єкті "Цибулеве" почнуть заключну стадію проекту - відновлення ділянки до її первісного стану.

Раніше в ДСНС розповіли, що рятувальники в Зоні відчуження 28 квітня змогли локалізувати осередки пожежі поблизу сіл Крива Гора таРудьки - Буряківка.

У Чорнобильську зону, де гасять пожежу, перевезли радіоактивні відходи для захоронення (фото)

Пожежі в Чорнобильській зоні (Фото: dsns.gov.ua)

"Буряківка" у Чорнобильській зоні відчуження фактично є кладовищем радіоактивної техніки, яка брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження розпочалася 4 квітня - вогнем було знищено 35 тисяч гектарів лісу, і полум'я могло дістатися до сховища ядерних відходів і енергоблоків ЧАЕС. Спеціаліст з моделювання розповсюдження радіонуклідів у навколишньому середовищі розповідав, які наслідки чекають на українців після масштабної пожежі.

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