У Чорнобильську зону, де гасять пожежу, перевезли радіоактивні відходи для захоронення (фото)

Пожежа в Чорнобильській зоні (колаж РБК-Україна)

Радіовідходи з військового молильника "Цибулеве" під Кропивницьким достивили на об'єкт "Буряківка" у Зоні відчуження

У Чорнобильську зону відчуження, де досі підрозділи ДСНС допомагають гасити лісові пожежі, привезли радіоактивні відходи з Кіровоградської області для захоронення у сховищі на ПЗРВ "Буряківка".

Як розповіли рятувальники 30 квітня, зараз у Зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення пожежі локалізовані, проводяться роботи з гасіння окремих осередків тління торфовищ.

На місці працюють 207 людей та 64 одиниць техніки. У прес-службі ДСНС зазначили, що радіаційний фон в межах природних фонових значень.

Стало відомо, що в Зону відчуження вже доставили "історичні" відходи з об'єкта "Цибулеве" під Кропивницьким. Основну частину привезли в контейнерах і розмістили на спеціальному майданчику на території пункту захоронення радіоактивних відходів "Буряківка".

Низькоактивні радіоактивні відходи передали на захоронення у сховищі траншейного типу туди ж.

У Чорнобильську зону відчуження перевезли радіоактивні відходи з Кіровоградської області (Фото: dazv.gov.ua)

За словами голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергія Калашника, заходи проводилися в рамках проекту Трастового фонду НАТО "Ліквідація могильника радіоактивних відходів на території військової частини Міністерства Оборони України, м. Цибулеве Кіровоградської області".

Це стало вже другим проектом з перепоховання "історичних" радіоактивних відходів в Україні, передали у прес-службі Держагентства.

Зараз на об'єкті "Цибулеве" почнуть заключну стадію проекту - відновлення ділянки до її первісного стану.

Раніше в ДСНС розповіли, що рятувальники в Зоні відчуження 28 квітня змогли локалізувати осередки пожежі поблизу сіл Крива Гора таРудьки - Буряківка.

Пожежі в Чорнобильській зоні (Фото: dsns.gov.ua)

"Буряківка" у Чорнобильській зоні відчуження фактично є кладовищем радіоактивної техніки, яка брала участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження розпочалася 4 квітня - вогнем було знищено 35 тисяч гектарів лісу, і полум'я могло дістатися до сховища ядерних відходів і енергоблоків ЧАЕС. Спеціаліст з моделювання розповсюдження радіонуклідів у навколишньому середовищі розповідав, які наслідки чекають на українців після масштабної пожежі.