Из Чернобыльской зоны улетают птицы: на фото показали масштабное бегство

Из Чернобыля начали улетать птицы. Это связано с ежегодной миграцией пернатых на юг. Камера запечатлела хищных птиц, покидающих территорию, над рекой Припять и в долине реки Уж. Об этом рассказали на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Осенняя пора. Время миграций птиц на юг. Наблюдая за пернатыми, сотрудники заповедника пытались найти активные миграционные коридоры хищных птиц, которые используют термальные потоки (вертикальные столбы теплого воздуха), что позволяет им пассивно парить над поверхностью земли. Специалисты рассмотрели мигрантов над рекой Припять, Чернобыль, а также в долине реки Уж", - сказано в сообщении.

В фотообъектив попали сразу несколько видов пернатых хищников: подорлик малый (большая восточноевропейская хищная птица из семейства ястребиных), чеглок (из семейства соколиных), самец луня тростникового, осоед - все они готовятся улететь в теплые края.

Птиц запечатлел фотограф Сергей Домашевский.

Из Чернобыля улетают птицы на юг (фото: facebook.com/domashevsky)

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