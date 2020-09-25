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З Чорнобильської зони відлітають птахи: на фото показали міграцію

Чорнобиль, П'ятниця 25 вересня 2020 06:51
З Чорнобильської зони відлітають птахи: на фото показали міграцію
З Чорнобиля почали відлітати птахи (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали міграцію хижих птахів з Чорнобиля

З Чорнобиля почали відлітати птахи. Це пов'язано з щорічною міграцією пернатих на південь. Камера зафіксувала хижих птахів, які покидають територію, над річкою Прип'ять та в долині річки Уж. Про це розповіли на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

"Осіння пора. Час міграцій птахів на південь. Спостерігаючи за пернатими, співробітники заповідника намагалися знайти активні міграційні коридори хижих птахів, які використовують термальні потоки (вертикальні стовпи теплого повітря), що дозволяє їм пасивно парити над поверхнею землі. Фахівці розглянули мігрантів над річкою Прип'ять, Чорнобиль, а також у долині річки Уж", - сказано в повідомленні.

У фотооб'єктив потрапили відразу кілька видів пернатих хижаків: підорлик малий (велика східноєвропейська хижий птах родини яструбиних), чеглок (із сімейства соколиних), самець луня очеретяного, осоїд - всі вони готуються полетіти в теплі краї.

Птахів відобразив фотограф Сергій Домашевський.

З Чорнобильської зони відлітають птахи: на фото показали міграціюЗ Чорнобильської зони відлітають птахи: на фото показали міграціюЗ Чорнобильської зони відлітають птахи: на фото показали міграціюЗ Чорнобиля відлітають птахи на південь (фото: facebook.com/domashevsky)

Як ми писали раніше, в Чорнобильській зоні зняли тварину, яке не підпускає до себе близько.

Як ми раніше повідомляли, в Чорнобилі показали на фото неймовірної краси природу, що відпочиває від людей.

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