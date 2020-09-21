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У Чорнобильській зоні зняли тварину, яка не підпускає до себе близько

Чорнобиль, Понеділок 21 вересня 2020 11:11
У Чорнобильській зоні зняли тварину, яка не підпускає до себе близько
Вовка в Чорнобильському заповіднику зняли на фото (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У мережі показали фото вовка в Чорнобильській зоні

У Чорнобильській зоні вдалося зняти на фото тварину, яка дуже рідко підпускає до себе близько. Камера зафіксувала вовка біля озера Глибоке, біля дамби. Це сталося 15 вересня, коли вчені їхали на вивчення водойми. Знімок опублікували на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

"Вранці 15 вересня, коли вчені їхали на чергове дослідження озера Глибоке, на дамбі їм зустрівся вовк. Він звернув увагу на людей, але не збирався підпускати до себе близько. Звір дивився своїми виразними жовтими очима, і коли помітив, що фотограф намагається підійти ближче, швидко втік", - сказано в повідомленні на сторінці.

До речі, у себе на сторінці в Facebook фотограф зазначив, що в Чорнобилі йому вдалося також побачити лосів і оленів.

"За 6 днів роботи в зоні було 3 зустрічі з поодинокими вовками. Часто зустрічалися олені і лосі", - написав Сергій Домашевський.

У Чорнобильській зоні зняли тварину, яка не підпускає до себе близькоВ Чорнобилі помічені лосі та олені (фото: facebook.com/domashevsky)

У Чорнобильській зоні зняли тварину, яка не підпускає до себе близькоВ Чорнобилі сфотографували вовка (фото: facebook.com/domashevsk)

Як ми раніше писали, в Чорнобилі показали на фото неймовірної краси природу, що відпочиває від людей.

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