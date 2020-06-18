В Чернобыльской зоне смягчили ограничения и открыли новые маршруты для туристов

В Чернобыльской зоне отчуждения для туристических экскурсий сняли ряд карантинных ограничений
В Чернобыльской зоне отчуждения открыли для посетителей еще два туристических маршрута в условиях карантина и смягчили ограничительные требования относительно количества участников экскурсий.
Об этом Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения проинформировало на своем сайте.
Теперь число посетителей в организованных группах увеличено с 10 до 50 человек в составе одной группы.
Кроме того, в Зоне увеличили количество дней пребывания с ознакомительной целью на период действия адаптивного карантина - с 1 до 5 суток (как это было раньше).
Также произошли изменения в маршрутах. В частности, к ранее разрешенным локациям, среди которых КПП "Дитятки", село Залесье, города Чернобыль и Припять, объект "Чернобыль-2", село Копачи и смотровая площадка ЧАЭС, добавили еще два.
Ознакомиться с разрешенными маршрутами подробнее можно по этой ссылке.
Отметим, что все водные экскурсии в Чернобыльской Зоне в настоящее время остаются закрытыми. Речь идет в целом о 8 таких маршрутах.
Ранее мы рассказывали о том, что предлагают туристам в Чернобыльской зоне после открытия для экскурсий с 1 июня.
Напомним, что перед началом карантина в марте в Чернобыльской зоне спустили на воду спецпонтоны и готовились к наплыву туристов.
Автор: Владимир Костырин