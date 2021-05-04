В Чернобыльской зоне найдены редкие цветы: их красота завораживает

На странице в соцсети написали, что во время ботанической экспедиции, которая проводилась на территории заповедника учеными ЧРЕБЗ вместе с заместителем директора Ботанического сад им. академика А. Фомина Виталием Коломийчуком, были найдены очень редкие растения - Сон луговой Pulsatilla pratensis (другое название - Сон черноватый, Сон-трава чернеющего Pulsatilla nigricans) и Сон раскрытый, или широколистный Pulsatilla patens (L.) Mill.

Эти растения занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Республики Беларусь как неоцененные. Сон широколистный еще и занесен в Приложение к Бернской Конвенции 1979 года в качестве вида, который подлежит особой охране.

"Международным союзом охраны природы эти растения отнесены к IV охранной категории. Оба вида имеют значение как объекты видового биоразнообразия", - сказано в сообщении.

Эти цветы встречаются в Заповеднике в сосновых лесах и на опушках и цветут в конце апреля - начале мая. Прострел луговой цветет одновременно с появлением листьев. Численность обоих видов сон-травы уменьшается вследствие человеческой деятельности - распашка, выпас скота, срывание на букеты и тому подобное.

В Чернобыле найдены редкие цветы (фото: facebook.com/denis.vishnevskiy.7)