У Чорнобильській зоні знайдені рідкісні квіти: їх краса заворожує

На сторінці в соцмережі написали, що під час ботанічної експедиції, яка проводилася на території заповідника вченими ЧРЕБЗ разом із заступником директора Ботанічного сад ім. академіка А. Фоміна Віталієм Коломийчуком, були знайдені дуже рідкісні рослини - сон Луговий Pulsatilla pratensis (інша назва - Сон чорнуватий, Сон-трава чорніючого Pulsatilla nigricans) і Сон розкритий, або широколистий Pulsatilla patens (L.) Mill.

Ці рослини занесені до Червоної книги України та Червоної книги Республіки Білорусь як неоцінені. Сон широколистий ще й занесений в додаток до Бернської Конвенції 1979 року у якості виду, який підлягає особливій охороні.

"Міжнародним союзом охорони природи ці рослини віднесені до IV охоронної категорії. Обидва види мають значення як об'єкти видового біорізноманіття", - сказано в повідомленні.

Ці квіти зустрічаються в заповіднику в соснових лісах і на узліссях і цвітуть в кінці квітня - початку травня. Простріл луговий цвіте одночасно з появою листя. Чисельність обох видів сон-трави зменшується внаслідок людської діяльності-розорювання, випасання худоби, зривання на букети тощо.

У Чорнобилі знайдені рідкісні квіти (фото: facebook.com/denis.vishnevskiy.7)