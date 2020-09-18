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В Чернобыльской зоне крупное предприятие собирало радиоактивный урожай

Автор: Владимир Костырин

Суд арестовал урожай и технику, которая работала на загрязненной радиацией земле

В Чернобыльской зоне незаконно обрабатывали радиоактивно загрязненную землю. Правоохранители пресекли такую деятельность "черных" фермеров, а суд арестовал технику, которую задействовали в Зоне.

Об этом 18 сентября народный депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала в своем Facebook.

Недобросовестные предприниматели занимались обработкой земли на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на ЧАЭС в 1986 году.

После этого решением Иванковского районного суда техника одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Полесья была арестована.

Аналогичное решение судьи приняли и по отношению к выращенным в Чернобыльской зоне отчуждения сельскохозяйственных культурам.

"Когда вседозволенность затмевает разум, правоохранительная система должна реагировать жестко и оперативно", - отметила политик.

Нардеп считает, что подобный прецедент "должен стать серьезным сигналом об изменении правил ведения бизнеса".

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Также она призвала латифундистов помнить "о неотвратимости наказания" за самовольный захват земельных участков и уклонение от уплаты налогов.

Напомним, что северная часть Иванковского района в Киевской области расположена в Чернобыльской зоне отчуждения.

Ранее сообщалось, что летом задержали нарушителей, которые в Чернобыльской зоне собирали радиоактивные ягоды на продажу.

Напомним, недавно ученый рассказал, чем опасны для организма ягоды с радиацией.

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