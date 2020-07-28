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Черника с радиацией: ученый рассказал, чем это опасно для организма

Вторник 28 июля 2020 07:17
Черника с радиацией: ученый рассказал, чем это опасно для организма
Эксперт рассказал о влиянии черники с радиацией на организм человека (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Эксперт рассказал, как черника с радиацией сказывается на обычных людях

Днями полицейские и пограничники задержали трех мужчин, у них было 200 килограммов черники, которую они насобирали на территории зоны отчуждения в Чернобыле. Когда ягоды проверили, то стало ясно, что их радиационный фон вдвое превышает норму.

Эколог Алексей Василюк рассказал, как грибы и ягоды из Чернобыльской зоны влияют на организм человека. Об этом сообщает 24 Канал.

Эксперт отметил, что люди, которые съедят ягоды с радиацией получат небольшое негативное влияние на организм. При этом если их есть постоянно, то долгих лет жизни это точно не добавит. Но на людей, которые регулярно собирают или употребляют ягоды, или грибы из зоны отчуждения – это может негативно повлиять.

Он подчеркнул, что некоторые могут достаточно легко пережить радиационное заражение. Но это не означает, что всем теперь это надо проверять на себе.

Василюк также рассказал, что Администрация морских портов Украины хочет прорыть через всю Чернобыльскую зону канал. Это будет канал между Украиной, Беларусью и Польшей. И из-за этого Днепр наполнится радиоактивным илом.

При этом он сомневается, что все, кто пьет воду из Днепра – будут измерять в ней уровень радиации. Василюк также отметил, что чернобыльская угроза никуда не делась.

Напомним, врач назвал опасные свойства черники.

Ранее сообщалось о том, что любимые всеми бананы опасны для здоровья.

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