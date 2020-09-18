У Чорнобильській зоні велике підприємство збирало радіоактивний врожай

У Чорнобильській зоні незаконно обробляли радіоактивно забруднену землю. Правоохоронці припинили таку діяльність "чорних" фермерів, а суд заарештував техніку, яку задіяли в Зоні.

Про це 18 вересня народний депутат з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк розповіла у своєму Facebook.

Недобросовісні підприємці займалися обробкою землі на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок катастрофи на ЧАЕС в 1986 році.

Після цього рішенням Іванківського районного суду техніка одного з найбільших сільськогосподарських підприємств Полісся була заарештована.

Аналогічне рішення судді прийняли і стосовно вирощених в Чорнобильській зоні відчуження сільськогосподарських культур.

"Коли вседозволеність затьмарює розум, правоохоронна система має реагувати жорстко та оперативно", - зазначила політик.

Нардеп вважає, що подібний прецедент "має стати серйозним сигналом про зміну правил ведення бізнесу".

Також вона закликала латифундистів пам'ятати "про невідворотність покарання" за самовільне захоплення земельних ділянок та ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, що північна частина Іванківського району Київської області розташована в Чорнобильській зоні відчуження.

Раніше повідомлялося, що влітку затримали порушників, які у Чорнобильській зоні збирали радіоактивні ягоди на продаж

Нагадаємо, нещодавно науковець розповів, чим небезпечні для організму ягоди з радіацією.