В Чернобыльском заповеднике показали животных с бакенбардами и гривой (фото)

В Чернобыльском заповеднике, несмотря на войну, жизнь продолжается. Животные наслаждаются летом и с удовольствием занимаются своими делами. Так, на снимке показали диких кабанов, которые бегут по дороге.
Фото опубликовано на официальной странице заповедника.
"Понедельник. Выбираем путь и двигаемся вперед", - подписали кадр с дикими свиньями.
Тело свиней покрыто жесткой щетиной и обычно несколько более тонким мехом, но часто мех очень мизерный, только хвост слегка покрыт короткими волосками. Окрас от темно-серого до черного или коричневого.
Многие особи имеют бакенбарды и гриву на затылке. Молоденькие кабанчики полосатые. Морда у них удлинена, у самцов выступают клыки.
Дикая свинья имеет один из самых обширных ареалов среди наземных млекопитающих, и такой широкий современный ареал сформировался благодаря расселению вида при содействии человека. Этот вид сейчас встречается в дикой или одичавшей форме на всех континентах, за исключением Антарктиды и на многих океанических островах.
В Украине вид распространен в Карпатах (до высоты 1800 м), в лесной и лесостепной полосах. Свинья дикая — одна из самых известных охотничьих зверей, ценная для мяса, кожи, щетины и клыков.
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