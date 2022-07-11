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У Чорнобильському заповіднику показали тварин з бакенбардами і гривою (фото)

У Чорнобилі показали диких кабанів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику, незважаючи на війну, життя триває. Тварини насолоджуються літом і з задоволенням займаються своїми справами. Так, на знімку показали диких кабанів, які біжать по дорозі.

Фото опубліковано на офіційній сторінці заповідника.

"Понеділок. Вибираємо шлях і рухаємося вперед", - підписали кадр з дикими свинями.

У Чорнобилі живуть дикі свині (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що цікавого про диких кабанів

Тіло свиней вкрите жорсткою щетиною і зазвичай дещо тоншим хутром, але часто хутро дуже мізерне, тільки хвіст злегка покритий короткими волосками. Забарвлення від темно-сірого до чорного або коричневого.

Багато особин мають бакенбарди і гриву на потилиці. Молоденькі кабанчики смугасті. Морда у них подовжена, у самців виступають ікла.

Дика свиня має один з найбільших ареалів серед наземних ссавців, і такий широкий сучасний ареал сформувався завдяки розселенню виду за сприяння людини. Цей вид зараз зустрічається в дикій або здичавілій формі на всіх континентах, за винятком Антарктиди і на багатьох океанічних островах.

В Україні вид поширений у Карпатах (до висоти 1800 м), у лісовій та лісостеповій смугах. Свиня дика - одна з найвідоміших мисливських звірів, цінна для м'яса, шкіри, щетини і іклів.

А ще ми писали, що у Чорнобильському заповіднику показали птицю - зразкового "сім'янина". Він багато робить для своїх малюків.

А також ми повідомляли 10 цікавих фактів про Чорнобиль.

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Чорнобиль