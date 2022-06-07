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У Чорнобильському заповіднику показали птаха - зразкового "сім'янина" (фото)

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Чорнобиль, Вівторок 07 червня 2022 10:56
У Чорнобильському заповіднику показали птаха - зразкового "сім'янина" (фото) У Чорнобилі потрапив в об'єктив підсоколик (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Чорнобильському заповіднику показали нечисленну гніздову птицю. Йдеться про великого підсоколика.

Знімки опубліковані на офіційній сторінці заповідника в мережі.

Що відомо про цих птахів

Зазвичай вони прилітають у другій декаді квітня. У травні через заповідні території активно мігрують підсоколики північних популяцій. Гніздяться на старих гніздах сорок і сірих ворон, навіть тих, що розташовані на великих опорах ЛЕП.

Цікаво, що самець охороняє територію і постійно полює, забезпечуючи самку і пташенят їжею. Підсоколики полюють на великих комах, дрібних птахів, а в сутінках – і на кажанів. Найчастіше ловлять різні види ластівок і серпокрилих – тобто види, які найчастіше спостерігаються в повітрі.

Пташенята залишають гнізда вже на початку серпня. Батьки догодовують їх і вчать полювати. Активна міграція починається на початку вересня.
Всього в заповіднику гніздиться 15-20 пар соколів. Загальна українська популяція налічує 2-3 тисячі пар.

У Чорнобильському заповіднику показали птаха - зразкового &quot;сім'янина&quot; (фото)У Чорнобильському заповіднику показали птаха - зразкового &quot;сім'янина&quot; (фото)У Чорнобильському заповіднику показали птаха - зразкового &quot;сім'янина&quot; (фото)У Чорнобильському заповіднику показали птаха - зразкового &quot;сім'янина&quot; (фото)У Чорнобилі показали підсоколика (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

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А ще ми писали про унікальну квітку заповідника, який використовують багато країн у своїй геральдиці.

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