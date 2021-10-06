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В Чернобыльском заповеднике показали грызуна из Южной Америки: яркие фото

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике заметили нутрию. Это животное еще называют болотным бобром. Зверь родом из Южной Америки, для нее эта страна природный ареал обитания.

Об этом сообщается на странице в Facebook заповедника.

"Узнали животное? Нет, это не бобер, хотя и похож, если не присматриваться. Нутрию также называют болотным бобром, однако она не из наших краев. Естественный ареал этого полуводного грызуна - Южная Америка. В Европейском Союзе и на территории Украины нутрия является чужеродным инвазивным видом, ввезенным давно для промышленного разведения на мех", - сообщили в заповеднике.

Неясно, как же нутрия оказалась в зоне отчуждения.

"Как нутрия оказалась в Чернобыльском заповеднике? Может, сбежала из какого домовладения ... Ей будет трудно пережить зиму, особенно такую ​​холодную, как прошлогодняя. Это животное не умеет, как бобр строить жилье и плохо ориентируется подо льдом. Однако существует вероятность, что в зоне отчуждения все же существует небольшая популяция этого грызуна. Ибо практика показывает: заповедная территория для всех животных как магнит", - рассказали на странице.

В Чернобыле заметили нутрию (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Вес нутрии варьируется в пределах 5-12 килограммов. Тело в длину достигает 60 сантиметров, хвост тоже довольно длинный. Все индивидуальные особенности строения тела нутрии связаны с ее образом жизни: большую часть времени грызуны проводят в воде. Об этом говорит и особое расположение молочных желез самки - на боках сверху, поэтому малыши нутрии могут получать молоко прямо в воде.

Как мы ранее писали, в Чернобыль вернулись медведи, которых тут не было 100 лет.

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Чернобыль