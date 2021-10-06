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У Чорнобильському заповіднику показали гризуна з Південної Америки: яскраві фото

Автор: Людмила Жукова

В Чорнобильському заповіднику помітили нутрію. Цю тварину ще називають болотним бобром. Звір родом з Південної Америки, для нього ця країна природний ареал проживання.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook заповідника.

"Впізнали тварину? Ні, це не бобер, хоча і схожий, якщо не придивлятися. Нутрію також називають болотним бобром, проте вона не з наших країв. Природний ареал цього напівводного гризуна - Південна Америка. У Європейському Союзі і на території України нутрія є чужорідним інвазивним видом, ввезеним давно для промислового розведення на хутро", - повідомили в заповіднику.

Неясно, як же нутрія опинилася в зоні відчуження.

"Як нутрія опинилася в Чорнобильському заповіднику? Може, втекла з якогось домоволодіння ... Їй буде важко пережити зиму, особливо таку холодну, як торішня. Ця тварина не вміє, як бобер будувати житло і погано орієнтується під льодом. Однак існує ймовірність, що в зоні відчуження все ж існує невелика популяція цього гризуна. Бо практика показує: заповідна територія для всіх тварин як магніт", - розповіли на сторінці.

У Чорнобилі помітили нутрію (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

Вага нутрії варіюється в межах 5-12 кілограмів. Тіло в довжину досягає 60 сантиметрів, хвіст теж досить довгий. Всі індивідуальні особливості будови тіла нутрії пов'язані з її способом життя: більшу частину часу гризуни проводять у воді. Про це говорить і особливе розташування молочних залоз самки - на боках зверху, тому малюки нутрії можуть отримувати молоко прямо у воді.

Як ми раніше писали, в Чорнобиль повернулися ведмеді, яких тут не було 100 років.

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Чорнобиль