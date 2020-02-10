Чернобыльская зона 2020: как сейчас выглядит город-призрак Припять

Как сейчас выглядит Припять (фото: РБК-Украина)

В сети показали, как сейчас выглядит город Припять

Чернобыльская зона отчуждения в 2020 году выглядит достаточно печально. В феврале этого года городу Припяти исполнится 50 лет, как его основали. Но здесь не будет пышного празднования, гуляний и салютов, так как это место стало музеем под открытым небом, которое вызывает печальные и грустные эмоции.

На улицах Припяти много бродячих животных, которые совсем не агрессивны к людям, а совсем наоборот. На домах и остановках все также остались вывески советского времени, которые немного покосились, но все равно передают дух того времени.

Припять в 2020 году (фото: kiev.informator.ua)

Отметим, что Припять основали в 1970 году, а возраст его жителей на время Чернобыльской катастрофы не превышал 27 лет. Поэтому город навсегда останется молодым, в нем испытываешь эмоции, как-будто время остановилось.

Как выглядит Припять в 2020 году (фото: kiev.informator.ua)

К слову, до аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47500 человек, ныне постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.

После аварии проводились работы по дезактивации территории города, что привело к значительному снижению радиационного фона. Сейчас в Припять регулярно организовывают экскурсии, также в ней можно встретить сталкеров, которые нелегально проникают в город.