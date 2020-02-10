ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чернобыльская зона 2020: как сейчас выглядит город-призрак Припять

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 14:10
Чернобыльская зона 2020: как сейчас выглядит город-призрак Припять
Как сейчас выглядит Припять (фото: РБК-Украина)

В сети показали, как сейчас выглядит город Припять

Чернобыльская зона отчуждения в 2020 году выглядит достаточно печально. В феврале этого года городу Припяти исполнится 50 лет, как его основали. Но здесь не будет пышного празднования, гуляний и салютов, так как это место стало музеем под открытым небом, которое вызывает печальные и грустные эмоции.

На улицах Припяти много бродячих животных, которые совсем не агрессивны к людям, а совсем наоборот. На домах и остановках все также остались вывески советского времени, которые немного покосились, но все равно передают дух того времени.

Чернобыльская зона 2020: как сейчас выглядит город-призрак Припять

Припять в 2020 году (фото: kiev.informator.ua)

Отметим, что Припять основали в 1970 году, а возраст его жителей на время Чернобыльской катастрофы не превышал 27 лет. Поэтому город навсегда останется молодым, в нем испытываешь эмоции, как-будто время остановилось.

Как выглядит Припять в 2020 году (фото: kiev.informator.ua)

К слову, до аварии на Чернобыльской АЭС в городе проживало 47500 человек, ныне постоянное население отсутствует в связи с высоким уровнем радиации.

После аварии проводились работы по дезактивации территории города, что привело к значительному снижению радиационного фона. Сейчас в Припять регулярно организовывают экскурсии, также в ней можно встретить сталкеров, которые нелегально проникают в город.

Чернобыльская зона 2020: на фото попали уникальные животные Лекарство от облучения: в Чернобыле обнаружили уникальный грибок
Новости Украины Чернобыль
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь