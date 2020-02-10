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Чорнобильська зона 2020: як зараз виглядає місто-привид Прип'ять

STYLERЖиття    10.02.2020 - 14:10
Чорнобильська зона 2020: як зараз виглядає місто-привид Прип'ять
Як зараз виглядає Прип'ять (фото: РБК-Україна)

У мережі показали, як зараз виглядає місто Прип'ять

Чорнобильська зона відчуження в 2020 році виглядає досить сумно. У лютому цього року місту Прип'яті виповниться 50 років, як її заснували. Але тут не буде пишного святкування, гулянь і салютів, адже це місце стало музеєм під відкритим небом, яке викликає сумні і сумні емоції.

На вулицях Прип'яті багато бродячих тварин, які зовсім не агресивні до людей, а зовсім навпаки. На будинках і зупинках все також залишилися вивіски радянського часу, які трохи похилилися, але все одно передають дух того часу.

Чорнобильська зона 2020: як зараз виглядає місто-привид Прип'ять

Прип'ять у 2020 році (фото: kiev.informator.ua)

Зазначимо, що Прип'ять заснували в 1970 році, а вік його жителів на час Чорнобильської катастрофи не перевищував 27 років. Тому місто назавжди залишиться молодим, в ньому відчуваєш емоції, як-нібито час зупинився.

Як виглядає Прип'ять у 2020 році (фото: kiev.informator.ua)

До речі, до аварії на Чорнобильській АЕС у місті проживало 47500 осіб, нині постійне населення відсутня у зв'язку з високим рівнем радіації.

Після аварії проводилися роботи по дезактивації території міста, що призвело до значного зниження радіаційного фону. Зараз в Прип'ять регулярно організовують екскурсії, також в ній можна зустріти сталкерів, які нелегально проникають в місто.

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