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Появились новые фото исчезнувших животных из Чернобыльской зоны

STYLERЖивотные    18.02.2020 - 13:24
Появились новые фото исчезнувших животных из Чернобыльской зоны
Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне (коллаж: РБК-Украина)

Чернобыльская зона отчуждения позволяет животным найти покой и отдых вдали от людей

Чернобыльская зона отчуждения стала домом для уникальных животных, которые в дикой природе перестали существовать с 60-х годов прошлого века. Это лошади Пржевальского, которые облюбовали просторы Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Новые снимки животных появились на Facebook-странице организации.

"Утренний привет от наших любимцев. Всем хорошего начала недели", - подписаны снимки, сделанные Оксаной Барабановой, заместителем начальника отдела воспроизводства и сохранения животного мира заповедника.

Появились новые фото исчезнувших животных из Чернобыльской зоныПоявились новые фото исчезнувших животных из Чернобыльской зоныПоявились новые фото исчезнувших животных из Чернобыльской зоны

Лошади Пржевальского в Чернобыле (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Отметим, что ареалом обитания лошадей Пржевальского ранее являлась Монголия. Но численность животных начала резко сокращаться после суровой зимы с 40-градусными морозами и буранами в 1944-1945 годах. В последний раз лошадей видели в дикой природе в 1969 году.

С тех пор за поведением животных можно наблюдать лишь в зоопарках и заповедных зонах. Около 15 лет назад 36 лошадей Пржевальского завезли в Чернобыльскую зону в качестве эксперимента. По последним подсчетам в 2018 году насчитывалось уже 110 особей. Один из таких табунов и позировал фотографу в средине февраля 2020 года.

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