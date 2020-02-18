З'явилися нові фото зниклих тварин з Чорнобильської зони

Коні Пржевальського в Чорнобильській зоні (колаж: РБК-Україна)

Чорнобильська зона відчуження дозволяє тваринам знайти спокій і відпочинок далеко від людей

Чорнобильська зона відчуження стала домом для унікальних тварин, які в дикій природі перестали існувати з 60-х років минулого століття. Це коні Пржевальського, які облюбували простори Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

Нові знімки тварин з'явилися на Facebook-сторінці організації.

"Ранковий привіт від наших улюбленців. Всім гарного початку тижня", - підписані знімки, зроблені Оксаною Барабановою, заступником начальника відділу відтворення та збереження тваринного світу заповідника.

Коня Пржевальського в Чорнобилі (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Зазначимо, що ареалом проживання коней Пржевальського раніше була Монголія. Але чисельність тварин почала різко скорочуватися після суворої зими з 40-градусними морозами і буревіями в 1944-1945 роках. Востаннє коней бачили в дикій природі в 1969 році.

З тих пір за поведінкою тварин можна спостерігати лише в зоопарках та заповідних зонах. Близько 15 років тому 36 коней Пржевальського завезли в Чорнобильську зону в якості експерименту. За останніми підрахунками у 2018 році налічувалося вже 110 особин. Один з таких табунів і позував фотографу в середині лютого 2020 року.