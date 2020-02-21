Чернобыльская зона 2020: исчезнувших животных показали на видео с высоты птичьего полета

Чернобыльская зона отчуждения стала домом для грациозных животных, которые исчезли в 60-ых годах. Здесь живут лошади Пржевальского, они поселились в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. В сети показали уникальное видео с этими давно исчезнувшими парнокопытными.

Ролик опубликовали на Facebook-странице организации.

"Найти лошадей Пржевальского в зоне отчуждения не трудно, но удержать в кадре – искусство. Ученые знают, как это объединить. Диджитализация в заповеднике проходит быстрыми темпами, ведь трудно представить мониторинг 226 тысяч га без дронов и фотоловушек", – говорится в посте.

Отметим, что средой обитания лошадей Пржевальского ранее являлась Монголия. Но численность животных начала резко сокращаться после суровой зимы с 40-градусными морозами и буранами в 1944-1945 годах. В последний раз лошадей видели в дикой природе в 1969 году.