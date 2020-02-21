Чорнобильська зона 2020: зниклих тварин показали на відео з висоти пташиного польоту

Чорнобильська зона відчуження стала домом для граціозних тварин, які зникли в 60-их роках. Тут живуть коні Пржевальського, вони оселилися у Чорнобыльскому радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. У мережі показали унікальне відео з цими давно зниклими парнокопитними.

Ролик опублікували на Facebook-сторінці організації.

"Знайти коней Пржевальського в зоні відчуження не важко, але утримати в кадрі – мистецтво. Вчені знають, як це об'єднати. Діджіталізація в заповіднику проходить швидкими темпами, адже важко уявити моніторинг 226 тисяч га без дронів і фотокапканів", – йдеться в пості.

Зазначимо, що середовищем існування коней Пржевальського раніше була Монголія. Але чисельність тварин почала різко скорочуватися після суворої зими з 40-градусними морозами і буревіями в 1944-1945 роках. Востаннє коней бачили в дикій природі в 1969 році.