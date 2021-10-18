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В Чернобыле "засветилось" опасное пресмыкающееся: вылезло погреться на солнце

Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле показали на фотографии опасное пресмыкающееся - гадюку.

Ее снимок опубликовали на странице заповедника в Facebook.

"Гадюка обыкновенная. Вылезла погреться на солнце и тут обнаружили", - подписали кадр авторы.

В Чернобыле на фото показали гадюку (facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

В Полесье редко встречаются черные и рыжие гадюки. Молодые особи имеют типичный коричнево-медный цвет, которых легко отличить от взрослых и особенно от сравнительно толстеньких самок по размеру.

Но молодые гадюки и медянки похожи. Внешний вид (морфология) этого вида относительно одинаков на протяжении большей части северной и восточной частей их ареала, причем морфологические вариации наиболее присутствуют в Центральной Европе и на Балканах.

Гадюки могут укусить. Она наносит удар, широко раскрыв пасть. Зубы выходят из обычного состояния в "боевое" и на момент укуса ядовитые железы выделяют порцию яда, которая попадает через кожу человека в его кровь по особым каналам с внутренней стороны зубов змеи. Все это длится не более доли секунды и человек не успевает среагировать и испугаться. В итоге на теле остаются две маленькие, почти незаметные ранки.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали редкую птицу.

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Чернобыль