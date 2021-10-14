ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Чернобыле показали редкую птицу: зря ее называют глухой (фото)

Новина українською →
Чернобыль, Четверг 14 октября 2021 18:01
В Чернобыле показали редкую птицу: зря ее называют глухой (фото) В Чернобыле показали тетерева (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыльском заповеднике показали птицу, которую увидеть сейчас, является большой удачей. Это - тетерев.

Об этом сообщается на Facebook-странице заповедника.

Птицу не так часто встретишь на Полесье, но постепенно она обживает заповедную территорию.

"Тетеревов и тетерь на Полесье не так много, как это было раньше. Но постепенно они обживают заповедную территорию. Более заметен бровастый красавец мужчина, а вот рябой курочке легче маскироваться. Кстати, у тетерева - хорошие слух и зрение. Зря оклеветали птиц "глухой тетерей", - рассказали на странице заповедника.

В Чернобыле показали редкую птицу: зря ее называют глухой (фото)В Чернобыле показали редкую птицу: зря ее называют глухой (фото)В Чернобыле показали тетерева (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Самка и самец тетерева по внешнему виду заметно различаются. Самцы обычно достаточно крупные, они могут весить до полутора килограммов, а самки редко достигают килограмма и окрашены пестро, но не так ярко.

Внешним видом тетерев, действительно, чем-то напоминает домашнюю курицу – у него такое же рыхлое и густо оперенное туловище, а мясистые красные брови у глаз издалека похожи на яркий петушиный гребень. Для своего обитания тетерева чаще всего выбирают березовые леса, но не густые, а чередующиеся с хлебными полями.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали хищника-любителя "ночной жизни".

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернобыль
LITE
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы
Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник, приметы