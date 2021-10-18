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У Чорнобилі "засвітився" небезпечний плазун: виліз погрітися на сонці

Автор: Людмила Жукова

У Чорнобилі показали на фотографії небезпечного плазуна - гадюку.

Її знімок опублікували на сторінці заповідника в Facebook.

"Гадюка звичайна. Вилізла погрітися на сонці і тут знайшли", - підписали кадр автори.

У Чорнобилі на фото показали гадюку (facebook.com/zapovidnyk2018)

Для довідки

У Поліссі рідко зустрічаються чорні та руді гадюки. Молоді особини мають типовий коричнево-мідний колір, яких легко відрізнити від дорослих і особливо від порівняно товстеньких самок за розміром.

Але молоді гадюки й мідянки схожі. Зовнішній вигляд (морфологія) цього виду відносно однакова протягом більшої частини північної і східної частин їх ареалу, причому морфологічні варіації найбільш присутні в Центральній Європі і на Балканах.

Гадюки можуть вкусити. Вона завдає удару, широко розкривши пащу. Зуби виходять зі звичайного стану в "бойовий" і на момент укусу отруйні залози виділяють порцію отрути, яка потрапляє через шкіру людини в його кров по особливих каналах з внутрішньої сторони зубів змії. Все це триває не більше частки секунди і людина не встигає зреагувати і злякатися. В результаті на тілі залишаються дві маленькі, майже непомітні ранки.

Як ми раніше писали, у Чорнобилі показали рідкісного птаха.

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Чорнобиль