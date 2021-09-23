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У Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію: фото незвичайного сюрпризу

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Чорнобиль, Четвер 23 вересня 2021 21:13
У Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію: фото незвичайного сюрпризу Каштани у Чорнобилі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Чорнобилі наприкінці вересня зафіксували природну аномалію. Зокрема, там зараз розквітли каштани.

Про це повідомив Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення УЗВ.

Так, на вулиці Радянській посеред дощової осені розцвіли каштани.

"Дощова осінь подарувала тим, хто працює або відвідує зону відчуження, незвичайний сюрприз - в Чорнобилі, на вулиці Радянській квітнуть каштани. Серед пожовклого листя можна роздивитись зелененьке, свіженьке листячко й квіточки", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, у чорнобильській зоні іноді стаються надзвичайні речі.

У Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію: фото незвичайного сюрпризуУ Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію: фото незвичайного сюрпризуУ Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію: фото незвичайного сюрпризуУ Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію: фото незвичайного сюрпризуУ Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію: фото незвичайного сюрпризуУ Чорнобилі зафіксували дивну природну аномалію: фото незвичайного сюрпризу

У Чорнобильській зоні розцвіли каштани (facebook.com/cotiz.org.ua)

Нещодавно у Чорнобиль повернулися ведмеді, яких тут не було 100 років. Дослідники кажуть, що вони знову облюбували Чорнобиль через відсутність тут людей. На камеру тварини потрапляють завдяки фотопасткам.

Також ми писали, що у Чорнобилі показали дуже обережного і боязкого птаха. Йдеться про фазана. Він завжди дуже обережний і боязкий і при першій нагоді тікає.

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Чорнобиль
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