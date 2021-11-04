У Чорнобилі виставили на аукціон перший об'єкт оренди: фото унікальної локації

У Чорнобильській зоні відчуження перший об'єкт оренди виставили на аукціон. Йдеться про приміщення адміністративно-побутового корпусу комплексу виробництв "Вектор".

Про це 4 листопада передали на Facebook -сторінці Фонду держмайна України.

Переможець торгів отримає у користування нерухомість загальною площею 82 квадратних метрів будівлі, розташованої на центральній вулиці Чорнобиля (Кірова, 52).

Як зазначається в повідомленні, зону відчуження тепер відкрили "для залучення приватних інвестицій".

У Фонді також розповіли, що новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта та його суборенди.

"Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість", - йдеться в публікації.

Стартова ціна лота починається з суми 4,2 тисячі гривень на місяць. Торги проведуть 19 листопада.

У характеристиках об'єкта оренди вказується, що загальна площа будівлі, до складу якого входить об'єкт оренди, становить трохи більш як 980 "квадратів". Технічний стан приміщення задовільний, воно розташоване на другому поверсі будівлі.

Схема об'єкта оренди будівлі в Чорнобилі (фото: orenda.gov.ua

На аукціон виставили перший об'єкт оренди приміщення в Чорнобилі (фото: orenda.gov.ua)

Карта розташування об'єкта оренди в Чорнобилі (фото: google.com/maps)