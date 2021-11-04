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У Чорнобилі виставили на аукціон перший об'єкт оренди: фото унікальної локації

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Чорнобиль, Четвер 04 листопада 2021 21:20
У Чорнобилі виставили на аукціон перший об'єкт оренди: фото унікальної локації Фото: у Чорнобилі почали виставляти на аукціон об'єкти оренди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Чорнобильській зоні відчуження перший об'єкт оренди виставили на аукціон. Йдеться про приміщення адміністративно-побутового корпусу комплексу виробництв "Вектор".

Про це 4 листопада передали на Facebook-сторінці Фонду держмайна України.

Переможець торгів отримає у користування нерухомість загальною площею 82 квадратних метрів будівлі, розташованої на центральній вулиці Чорнобиля (Кірова, 52).

Як зазначається в повідомленні, зону відчуження тепер відкрили "для залучення приватних інвестицій".

У Фонді також розповіли, що новий орендар не матиме жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта та його суборенди.

"Ці умови разом з унікальною локацією приміщень можуть суттєво вплинути на конкуренцію під час аукціону та остаточну вартість", - йдеться в публікації.

Стартова ціна лота починається з суми 4,2 тисячі гривень на місяць. Торги проведуть 19 листопада.

У характеристиках об'єкта оренди вказується, що загальна площа будівлі, до складу якого входить об'єкт оренди, становить трохи більш як 980 "квадратів". Технічний стан приміщення задовільний, воно розташоване на другому поверсі будівлі.

У Чорнобилі виставили на аукціон перший об'єкт оренди: фото унікальної локації

Схема об'єкта оренди будівлі в Чорнобилі (фото: orenda.gov.ua

У Чорнобилі виставили на аукціон перший об'єкт оренди: фото унікальної локаціїУ Чорнобилі виставили на аукціон перший об'єкт оренди: фото унікальної локаціїУ Чорнобилі виставили на аукціон перший об'єкт оренди: фото унікальної локації

На аукціон виставили перший об'єкт оренди приміщення в Чорнобилі (фото: orenda.gov.ua)

У Чорнобилі виставили на аукціон перший об'єкт оренди: фото унікальної локації

Карта розташування об'єкта оренди в Чорнобилі (фото: google.com/maps)

Раніше ми показували фото наймонументальніших споруд Прип'яті у Чорнобильській зоні відчуження, що зачаровують.

Додамо також, нещодавно блогер показав нічні фото Чорнобиля та розповів про життя в зоні відчуження.

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