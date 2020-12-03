ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чорнобилі вперше помітили птицю з голосом людини (фото)

Чорнобиль, Четвер 03 грудня 2020 18:49
У Чорнобилі вперше помітили птицю з голосом людини (фото)
Чорнобильський заповідник (фото: Денис Вишневський / facebook.com/zapovidnyk2018)
Автор: Володимир Костирін

У Чорнобильській зоні відчуження біля атомної електростанції в четвер, 3 грудня, вперше помітили рідкісну для України червоношию гагару.

Про це розповів науковий співробітник Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника Сергій Домашевський у своєму Facebook.

Ця птиця потрапила в об'єктив його фотоапарату, коли кружляла над поверхнею ставка-охолоджувача біля ЧАЕС і навіть хлюпала у воді (вони чудово плавають і пірнають, а при небезпеці можуть майже повністю зануритися під воду).

"Червоношия гагара (Gavia stellata) стала ще одним новим видом заповідника. Ставок-охолоджувач ЧАЕС, 3.12.2020 р.", - підписав Домашевський знімки.

У Чорнобилі вперше помітили птицю з голосом людини (фото)У Чорнобилі вперше помітили птицю з голосом людини (фото)

Червоношия гагара у Чорнобильській зоні (фото: facebook.com/domashevsky)

Таким чином список птахів Чорнобильського заповідника сьогодні поповнився ще одним - новим видом, адже раніше червоношиїх гагар тут жодного разу не реєстрували.

Як пояснюють орнітологи, сезонні міграції червоношиїх гагар вивчені недостатньо. На чорноморські зимівлі вони летять через центральні області європейської частини та України.

Характерна особливість червоношиїх гагар - їх дуже специфічний голос, який за тембром може нагадувати стогін людини або виття вовка, а то й хрипке каркання крука одночасно з гусячим ґелґотанням. Такі крики вони видають під час своїх "шлюбних пісень", під час польоту і при відчутті небезпеки.

У відкритих джерелах можна послухати, як звучить їх незвичайний голос.

Відео: Птах з "людським голосом" червоношия гагара

Раніше ми писали про те, що у Чорнобилі показали гібрид тварини, і такого немає більше ніде.

Також нещодавно у Чорнобилі показали рідкісну птицю, яка проковтує змію цілком.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Тварини ЧАЭСживотныеЧорнобильптицы

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся