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В Чернобыле показали охоту милого, но хищного животного (фото)

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Чернобыль, Среда 17 ноября 2021 14:17
В Чернобыле показали охоту милого, но хищного животного (фото) В Чернобыле показали куницу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Чернобыле показали на фото милой, но очень хищной куницы.

Снимок опубликовали на странице заповедника в Facebook.

"Небольшая, гибкая, пушистая и очень хищная. Это, на первый взгляд, милый зверек может легко загрызть какого-нибудь мелкого млекопитающего или даже птицу. Хотя не гнушается и падалью", - сказано в сообщении на странице.

Отмечается, что у куницы лесной есть одно уязвимое место - для обитания ей нужны большие леса. На территории Чернобыльского заповедника лесных массивов достаточно. Поэтому куницы в Чернобыыле – не редкость.

Фото взято из фото-ловушки заповедника.

В Чернобыле показали охоту милого, но хищного животного (фото)

В Чернобыле показали куницу (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Для справки

Лесная куница — вид млекопитающих из семейства куньих. Обитает в Европе и западных частях Азии и населяет главным образом лесные местности. В отличие от своей родственницы каменной куницы, лесная куница избегает людских селений.

Как мы ранее писали, в Чернобыле показали забавное животное, которое принимает грязевые ванны.

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